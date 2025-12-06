دليل الشركات
Illumina
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مسؤول توظيف

  • جميع رواتب مسؤول توظيف

Illumina مسؤول توظيف الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مسؤول توظيف in United States في Illumina $95K لكل year لمستوى P3. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Illumina. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$87.4K - $102K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$80.8K$87.4K$102K$113K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 4 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Illumina، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مسؤول توظيف الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Illumina in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $113,050. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Illumina لوظيفة مسؤول توظيف in United States هو $80,750.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Illumina

الشركات ذات الصلة

  • HPE
  • ADP
  • Fiserv
  • Danaher
  • Fortive
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.