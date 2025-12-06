دليل الشركات
Illumina
  • الرواتب
  • مهندس ميكانيكي

  • جميع رواتب مهندس ميكانيكي

Illumina مهندس ميكانيكي الرواتب

يتراوح تعويض مهندس ميكانيكي in United States في Illumina من $86.4K لكل year لمستوى P1 إلى $248K لكل year لمستوى P5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $141K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Illumina. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
Entry Mechanical Engineer
$86.4K
$76.3K
$8.8K
$1.3K
P2
Intermediate Mechanical Engineer
$142K
$115K
$24K
$3K
P3
Senior Mechanical Engineer
$127K
$114K
$9.6K
$4K
P4
Staff Mechanical Engineer
$199K
$145K
$42.5K
$11.5K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Illumina، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس التصنيع

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Illumina in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $247,667. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Illumina لوظيفة مهندس ميكانيكي in United States هو $148,000.

موارد أخرى

