أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في Illumina in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $356,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.