أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Illumina in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $247,820. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.