IHS Markit
IHS Markit مستشار إداري الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مستشار إداري in India في IHS Markit من ₹562K إلى ₹782K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في IHS Markit. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$6.8K - $8.1K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$6.4K$6.8K$8.1K$8.9K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في IHS Markit?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستشار إداري في IHS Markit in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹782,126. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في IHS Markit لوظيفة مستشار إداري in India هو ₹561,526.

