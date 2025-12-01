دليل الشركات
IGM Financial
IGM Financial التطوير المؤسسي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض التطوير المؤسسي في IGM Financial من CA$162K إلى CA$221K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في IGM Financial. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$126K - $150K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$117K$126K$150K$160K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في IGM Financial?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة التطوير المؤسسي في IGM Financial تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$221,138. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في IGM Financial لوظيفة التطوير المؤسسي هو CA$161,527.

