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iFood
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القيمة الإجمالية المقدرة: $1,095
تأمين وصحة وعافية
Vision Insurance
Dental Insurance
Health Insurance
Life Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Free Snacks
$730
Free Lunch
المنزل
Adoption Assistance
Remote Work
امتيازات وخصومات
Learning and Development
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iFood المزايا والامتيازات
ميزة
الوصف
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Adoption Assistance
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Free Lunch
Learning and Development
Offered by employer
وظائف مميزة
لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ iFood
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