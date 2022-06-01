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Idomoo الرواتب

متوسط راتب Idomoo هو $145,725 لـ مدير المنتج . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Idomoo. آخر تحديث: 7/30/2025

$160K

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مدير المنتج
$146K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Idomoo هو مدير المنتج at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $145,725. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Idomoo هو $145,725.

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