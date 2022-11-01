ICONMA الرواتب

تتراوح رواتب ICONMA من $80,621 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير مشروع في الحد الأدنى إلى $157,080 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ICONMA . آخر تحديث: 10/17/2025