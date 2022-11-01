دليل الشركات
ICONMA
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

ICONMA الرواتب

تتراوح رواتب ICONMA من $80,621 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير مشروع في الحد الأدنى إلى $157,080 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ICONMA. آخر تحديث: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مدير منتج
$83.6K
مدير مشروع
$80.6K
المبيعات
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
مهندس برمجيات
$157K
باحث تجربة المستخدم
$129K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في ICONMA هي مهندس برمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $157,080. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ICONMA هو $129,350.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ ICONMA

الشركات ذات الصلة

  • Amazon
  • Facebook
  • Square
  • Spotify
  • Tesla
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى