أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Icertis in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹6,697,148. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.