أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Hyperfine in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $222,300. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.