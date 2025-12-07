دليل الشركات
HypeAuditor
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مصمم منتجات

  • جميع رواتب مصمم منتجات

HypeAuditor مصمم منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم منتجات in Serbia في HypeAuditor من $36.6K إلى $50.1K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في HypeAuditor. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$39.7K - $47.1K
Serbia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$36.6K$39.7K$47.1K$50.1K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مصمم منتجات المساهمات في HypeAuditor لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في HypeAuditor?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مصمم منتجات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في HypeAuditor in Serbia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $50,111. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في HypeAuditor لوظيفة مصمم منتجات in Serbia هو $36,603.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ HypeAuditor

الشركات ذات الصلة

  • Airbnb
  • Facebook
  • Apple
  • Square
  • Amazon
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hypeauditor/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.