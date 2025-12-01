دليل الشركات
Husco
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس تحكم in United States في Husco من $68K إلى $95.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Husco. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$73.6K - $85.6K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في Husco?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس تحكم في Husco in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $95,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Husco لوظيفة مهندس تحكم in United States هو $68,000.

