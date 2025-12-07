دليل الشركات
Hurco Companies
Hurco Companies مهندس أجهزة الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس أجهزة in United States في Hurco Companies من $60.8K إلى $86.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Hurco Companies. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$69K - $81.8K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Hurco Companies?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Hurco Companies in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $86,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Hurco Companies لوظيفة مهندس أجهزة in United States هو $60,750.

