دليل الشركات
Human Interest
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

Human Interest مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في Human Interest من $168K إلى $230K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Human Interest. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$182K - $216K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$168K$182K$216K$230K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 2 المزيد من مدير هندسة البرمجيات المساهمات في Human Interest لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Human Interest، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير هندسة البرمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Human Interest in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $230,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Human Interest لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United States هو $168,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Human Interest

الشركات ذات الصلة

  • Farmers Insurance
  • Guardian Life
  • Susquehanna International Group
  • New York Life Insurance
  • Figure
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/human-interest/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.