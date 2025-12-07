دليل الشركات
Human Interest
Human Interest عالم بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عالم بيانات in United States في Human Interest من $115K إلى $167K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Human Interest. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$130K - $151K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$115K$130K$151K$167K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Human Interest، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Human Interest in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $166,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Human Interest لوظيفة عالم بيانات in United States هو $114,800.

موارد أخرى

