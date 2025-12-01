دليل الشركات
عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Houghton Mifflin Harcourt. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$52.6K - $61.9K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$49.1K$52.6K$61.9K$68.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Houghton Mifflin Harcourt?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة باحث تجربة المستخدم في Houghton Mifflin Harcourt in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$94,632. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Houghton Mifflin Harcourt لوظيفة باحث تجربة المستخدم in Canada هو CA$67,941.

موارد أخرى

