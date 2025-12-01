دليل الشركات
Houghton Mifflin Harcourt
Houghton Mifflin Harcourt تقني معلومات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض تقني معلومات في Houghton Mifflin Harcourt من $315K إلى $439K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Houghton Mifflin Harcourt. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$338K - $398K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$315K$338K$398K$439K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Houghton Mifflin Harcourt?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في Houghton Mifflin Harcourt تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $438,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Houghton Mifflin Harcourt لوظيفة تقني معلومات هو $315,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Houghton Mifflin Harcourt

موارد أخرى

