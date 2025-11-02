دليل الشركات
Hotel Engine
Hotel Engine مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States الوسطية في Hotel Engine $225K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Hotel Engine. آخر تحديث: 11/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Hotel Engine
Software Engineering Manager
Denver, CO
إجمالي سنوي
$225K
المستوى
M2
الراتب الأساسي
$205K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$20K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Hotel Engine?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Hotel Engine in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $298,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Hotel Engine لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United States هو $220,000.

