Hotel Engine
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Hotel Engine مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Brazil الوسطية في Hotel Engine R$552K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Hotel Engine. آخر تحديث: 11/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
إجمالي سنوي
R$552K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
R$552K
Stock (/yr)
R$0
مكافأة
R$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Hotel Engine?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
أحدث الرواتب المرسلة
إضافة راتب

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Hotel Engine in Brazil تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره R$623,308. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Hotel Engine لوظيفة مهندس برمجيات in Brazil هو R$551,600.

