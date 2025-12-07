دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض موارد بشرية in United States في Host Hotels & Resorts من $90.2K إلى $129K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Host Hotels & Resorts. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$103K - $121K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$90.2K$103K$121K$129K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في Host Hotels & Resorts?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة موارد بشرية في Host Hotels & Resorts in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $128,700. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Host Hotels & Resorts لوظيفة موارد بشرية in United States هو $90,200.

