  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Holiday Extras مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom الوسطية في Holiday Extras £44.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Holiday Extras. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Holiday Extras
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£44.3K
المستوى
L1
الراتب الأساسي
£41.3K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£3K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Holiday Extras?

£122K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un مهندس برمجيات en Holiday Extras in United Kingdom tiene una compensación total anual de £56,648. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Holiday Extras para el puesto de مهندس برمجيات in United Kingdom es £42,300.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Holiday Extras

