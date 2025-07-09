دليل الشركات
HiPay
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

HiPay الرواتب

الراتب الوسطي في HiPay هو $11,394 لمنصب العمليات التجارية . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في HiPay. آخر تحديث: 9/5/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

العمليات التجارية
$11.4K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

El puesto con mayor remuneración reportado en HiPay es العمليات التجارية at the Common Range Average level con una compensación total anual de $11,394. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HiPay es $11,394.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ HiPay

الشركات ذات الصلة

  • Microsoft
  • Roblox
  • Flipkart
  • PayPal
  • Netflix
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى