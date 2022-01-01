دليل الشركات
Hinge Health
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Hinge Health الرواتب

تتراوح رواتب Hinge Health من $48,540 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $353,225 لمنصب مدير تصميم المنتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Hinge Health. آخر تحديث: 9/5/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $175K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مدير هندسة البرمجيات
Median $240K
مدير منتج
Median $232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
العمليات التجارية
$142K
مدير العمليات التجارية
$147K
محلل أعمال
$124K
التطوير المؤسسي
$271K
محلل بيانات
$133K
عالم بيانات
$271K
محلل مالي
$234K
مصمم صناعي
$261K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$75K
التسويق
$118K
عمليات التسويق
$158K
مصمم منتجات
$48.5K
مدير تصميم المنتجات
$353K
مدير مشروع
$116K
باحث تجربة المستخدم
$207K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Hinge Health، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Hinge Health هي مدير تصميم المنتجات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $353,225. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Hinge Health هو $166,550.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Hinge Health

الشركات ذات الصلة

  • Owlet
  • HealthifyMe
  • Thirty Madison
  • Thrive Global
  • One Drop
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى