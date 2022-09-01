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Hightouch

Hightouch الرواتب

نطاق رواتب Hightouch يتراوح من $176,400 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مدير علوم البيانات في الطرف الأدنى إلى $306,000 لـ المبيعات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Hightouch. آخر تحديث: 7/26/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Median $190K
مدير علوم البيانات
$176K
المبيعات
$306K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
مهندس مبيعات
$229K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Hightouch، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

10 years post-termination exercise window.

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الأسئلة الشائعة

Hightouch'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $306,000 ücretle المبيعات at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Hightouch'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $209,733'dır.

وظائف مميزة

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