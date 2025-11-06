دليل الشركات
Higher Logic مهندس برمجيات الرواتب في Canada

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Higher Logic. آخر تحديث: 11/6/2025

ما هي المستويات المهنية في Higher Logic?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Higher Logic in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$159,524. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Higher Logic لوظيفة مهندس برمجيات in Canada هو CA$101,335.

