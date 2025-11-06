يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Poland في HERE Technologies من PLN 165K لكل year لمستوى L6 إلى PLN 320K لكل year لمستوى L8. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Poland الوسطية yearياً PLN 201K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في HERE Technologies. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
