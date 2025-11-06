يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Mumbai Metropolitan Region في HERE Technologies من ₹3.67M لكل year لمستوى L5 إلى ₹5.76M لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Mumbai Metropolitan Region الوسطية yearياً ₹2.48M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في HERE Technologies. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
