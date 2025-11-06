أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 323,736. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.