يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Krakow Metropolitan Area في HERE Technologies PLN 165K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Krakow Metropolitan Area الوسطية yearياً PLN 201K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في HERE Technologies. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
