أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في HERE Technologies in Greater Chicago Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $187,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.