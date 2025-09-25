يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في HERE Technologies من ₹3.69M لكل year لمستوى L5 إلى ₹5.61M لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹2.2M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في HERE Technologies. آخر تحديث: 9/25/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
