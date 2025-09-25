دليل الشركات
HERE Technologies
  • الرواتب
  • مدير منتج

  • جميع رواتب مدير منتج

HERE Technologies مدير منتج الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in India الوسطية في HERE Technologies ₹1.85M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في HERE Technologies. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
إجمالي سنوي
₹1.85M
المستوى
L8
الراتب الأساسي
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في HERE Technologies?

₹13.94M

أحدث الرواتب المرسلة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير منتج at HERE Technologies in India sits at a yearly total compensation of ₹6,273,720. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HERE Technologies for the مدير منتج role in India is ₹1,847,218.

