HERE Technologies
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies عالم بيانات الرواتب في Mumbai Metropolitan Region

يتراوح تعويض عالم بيانات in Mumbai Metropolitan Region في HERE Technologies من ₹3.91M لكل year لمستوى L5 إلى ₹1.65M لكل year لمستوى L7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Mumbai Metropolitan Region الوسطية yearياً ₹2.25M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في HERE Technologies. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
عرض 6 مستويات أكثر
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في HERE Technologies?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹17,957,761. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في HERE Technologies لوظيفة عالم بيانات in Mumbai Metropolitan Region هو ₹2,102,805.

