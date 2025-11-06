أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹17,957,761. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.