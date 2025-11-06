يتراوح تعويض عالم بيانات in Mumbai Metropolitan Region في HERE Technologies من ₹3.91M لكل year لمستوى L5 إلى ₹1.65M لكل year لمستوى L7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Mumbai Metropolitan Region الوسطية yearياً ₹2.25M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في HERE Technologies. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
