يتراوح تعويض عالم بيانات in India في HERE Technologies من ₹3.93M لكل year لمستوى L5 إلى ₹1.66M لكل year لمستوى L7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹2.26M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في HERE Technologies. آخر تحديث: 9/25/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
