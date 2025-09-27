دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Canada الوسطية في Helm CA$60.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Helm. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Helm
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Victoria, BC, Canada
إجمالي سنوي
CA$60.6K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
CA$60.6K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Helm?

CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس ضمان الجودة

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Helm in Canada sits at a yearly total compensation of CA$66,995. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helm for the مهندس برمجيات role in Canada is CA$60,614.

