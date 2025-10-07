دليل الشركات
HDFC مهندس بيانات الرواتب في Mumbai Metropolitan Region

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس بيانات in Mumbai Metropolitan Region الوسطية في HDFC ₹1.61M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في HDFC. آخر تحديث: 10/7/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
إجمالي سنوي
₹1.61M
المستوى
E3
الراتب الأساسي
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
0 سنوات
ما هي المستويات المهنية في HDFC?

₹13.98M

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس بيانات في HDFC in Mumbai Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,637,827. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في HDFC لوظيفة مهندس بيانات in Mumbai Metropolitan Region هو ₹1,609,140.

