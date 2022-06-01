دليل الشركات
Hays
Hays الرواتب

تتراوح رواتب Hays من $12,902 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $163,439 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Hays. آخر تحديث: 9/3/2025

$160K

المبيعات
Median $118K
مساعد إداري
$35.4K
عالم بيانات
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

مصمم جرافيك
$59.3K
الموارد البشرية
$62.7K
مدير مشروع
$56.2K
موظف توظيف
$12.9K
مهندس برمجيات
$42.6K
مدير هندسة البرمجيات
$163K
مهندس حلول
$95.9K
الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Hays is مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,439. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hays is $60,967.

