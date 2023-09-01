Hashmap الرواتب

تتراوح رواتب Hashmap من $145,725 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس حلول في الحد الأدنى إلى $235,740 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Hashmap . آخر تحديث: 11/23/2025