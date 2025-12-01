دليل الشركات
Harvard University
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

Harvard University مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في Harvard University من $119K إلى $173K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Harvard University. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$135K - $157K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$119K$135K$157K$173K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مدير هندسة البرمجيات المساهمات في Harvard University لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Harvard University?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير هندسة البرمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Harvard University in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $172,550. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Harvard University لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United States هو $118,900.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Harvard University

الشركات ذات الصلة

  • University of California, San Francisco
  • Georgia Tech
  • Duke University
  • Western Governors University
  • Cornell University
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/harvard-university/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.