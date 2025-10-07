دليل الشركات
Happiest Minds
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس بيانات

  • India

Happiest Minds مهندس بيانات الرواتب في India

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس بيانات in India الوسطية في Happiest Minds ₹830K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Happiest Minds. آخر تحديث: 10/7/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
إجمالي سنوي
₹830K
المستوى
C2
الراتب الأساسي
₹830K
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Happiest Minds?

₹13.98M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس بيانات في Happiest Minds in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,905,978. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Happiest Minds لوظيفة مهندس بيانات in India هو ₹829,664.

