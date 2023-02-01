تغيير
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
جميع البيانات
حسب الموقع
حسب الشركة
حسب المسمى الوظيفي
حاسبة الراتب
الرسوم البيانية
الرواتب المتحققة
التدريب المهني
دعم التفاوض
مقارنة المزايا
من يوظف
تقرير الأجور 2024
أعلى الشركات أجراً
التكامل
المدونة
الصحافة
Google
مهندس برمجيات
مدير منتج
منطقة نيويورك
عالم بيانات
عرض نقاط البيانات الفردية
Levels FYI Logo
الرواتب
📂 جميع البيانات
🌎 حسب الموقع
🏢 حسب الشركة
🖋 حسب المسمى الوظيفي
🏭️ حسب القطاع
📍 خريطة الرواتب الحرارية
📈 الرسوم البيانية
🔥 النسب المئوية الفورية
🎓 التدريب المهني
❣️ مقارنة المزايا
🎬 تقرير الأجور 2024
🏆 أعلى الشركات أجراً
💸 حساب تكلفة الاجتماع
#️⃣ حاسبة الراتب
المساهمة
إضافة راتب
إضافة مزايا الشركة
إضافة تصنيف المستوى
الوظائف
الخدمات
خدمات المرشحين
💵 تدريب التفاوض
📄 مراجعة السيرة الذاتية
🎁 اهدِ مراجعة سيرة ذاتية
لأصحاب العمل
العروض التفاعلية
النسب المئوية الفورية 🔥
معايير التعويضات
للبحث الأكاديمي
مجموعة بيانات التعويضات
المجتمع
← دليل الشركات
Happiest Minds
تعمل هنا؟
اطلب شركتك
نظرة عامة
الرواتب
المزايا
الوظائف
جديد
محادثة
Happiest Minds المزايا
إضافة مزايا
مقارنة
التأمين والصحة والعافية
Sabbatical
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Health Insurance
Disability Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
Employee Assistance Program
المنزل
Remote Work
أخرى
Referral Bonus
عرض البيانات كجدول
Happiest Minds الامتيازات والمزايا
المزايا
الوصف
Sabbatical
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Unique Perk
Referral Bonus
Life Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
الوظائف المميزة
لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Happiest Minds
الشركات ذات الصلة
Square
Stripe
Facebook
LinkedIn
PayPal
مشاهدة جميع الشركات ➜
موارد أخرى
تقرير الراتب لنهاية العام
حساب التعويض الإجمالي