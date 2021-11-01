H-E-B الرواتب

تتراوح رواتب H-E-B من $36,400 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $235,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في H-E-B . آخر تحديث: 10/20/2025