H-E-B الرواتب

تتراوح رواتب H-E-B من $36,400 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $235,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في H-E-B. آخر تحديث: 10/20/2025

مهندس برمجيات
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

مهندس موثوقية الموقع

خدمة العملاء
Median $36.4K
مصمم منتجات
Median $89K

مدير منتج
Median $140K
مدير هندسة البرمجيات
Median $235K
باحث تجربة المستخدم
Median $99K
محلل أعمال
Median $80.3K
محلل بيانات
$128K
عالم بيانات
Median $163K
مصمم جرافيك
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
موظف توظيف
$121K
المبيعات
$63.9K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في H-E-B هي مدير هندسة البرمجيات بتعويض إجمالي سنوي قدره $235,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في H-E-B هو $124,773.

