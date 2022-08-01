GYANT الرواتب

تتراوح رواتب GYANT من $114,055 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأدنى إلى $124,375 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في GYANT . آخر تحديث: 11/25/2025