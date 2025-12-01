يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Gusto من $179K لكل year لمستوى L1 إلى $652K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $303K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Gusto. آخر تحديث: 12/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$179K
$132K
$23.1K
$23.2K
L2
$188K
$145K
$38.5K
$4.6K
L3
$247K
$182K
$55.8K
$8.9K
L4
$323K
$233K
$86.3K
$3.8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
سنة 1
20%
سنة 2
20%
سنة 3
20%
سنة 4
20%
سنة 5
في Gusto، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)
20% يستحق في 3rd-سنة (1.67% شهرياً)
20% يستحق في 4th-سنة (1.67% شهرياً)
20% يستحق في 5th-سنة (1.67% شهرياً)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Gusto، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.