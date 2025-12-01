يتراوح متوسط إجمالي تعويض خدمة العملاء in United States في Gusto من $71.4K إلى $101K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Gusto. آخر تحديث: 12/1/2025
متوسط إجمالي التعويضات
20%
سنة 1
20%
سنة 2
20%
سنة 3
20%
سنة 4
20%
سنة 5
في Gusto، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)
20% يستحق في 3rd-سنة (1.67% شهرياً)
20% يستحق في 4th-سنة (1.67% شهرياً)
20% يستحق في 5th-سنة (1.67% شهرياً)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Gusto، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
