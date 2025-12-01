دليل الشركات
Gusto
Gusto محلل أعمال الرواتب

يبلغ مجموع تعويض محلل أعمال in United States في Gusto $160K لكل year لمستوى L3. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Gusto. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$121K - $138K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$107K$121K$138K$152K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$160K
$140K
$20K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
Options

في Gusto، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (1.67% شهرياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (1.67% شهرياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (1.67% شهرياً)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Gusto، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في Gusto in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $159,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Gusto لوظيفة محلل أعمال in United States هو $107,070.

موارد أخرى

