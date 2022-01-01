دليل الشركات
Guidewire Software
Guidewire Software الرواتب

تتراوح رواتب Guidewire Software من $16,768 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل بيانات في الحد الأدنى إلى $371,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى.

مهندس برمجيات
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

عالم بيانات
Median $256K
مدير هندسة البرمجيات
Median $371K

مهندس حلول
Median $230K

Data Architect

موظف توظيف
Median $122K
المبيعات
Median $313K
مدير برنامج تقني
Median $204K
محاسب
$263K
محلل بيانات
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
التسويق
$231K
عمليات الأفراد
$277K
مصمم منتجات
$193K
مدير منتج
$137K
مدير برنامج
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

24%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Guidewire Software، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 24% يستحق في 4th-سنة (6.00% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Guidewire Software هي مدير هندسة البرمجيات بتعويض إجمالي سنوي قدره $371,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Guidewire Software هو $218,891.

