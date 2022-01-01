Guidewire Software الرواتب

تتراوح رواتب Guidewire Software من $16,768 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل بيانات في الحد الأدنى إلى $371,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Guidewire Software . آخر تحديث: 10/18/2025