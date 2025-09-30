يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Wroclaw Metropolitan Area في Grid Dynamics من PLN 57.8K لكل year لمستوى T1 إلى PLN 230K لكل year لمستوى T3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Wroclaw Metropolitan Area الوسطية yearياً PLN 152K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grid Dynamics. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T1
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Grid Dynamics، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
