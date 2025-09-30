يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Grid Dynamics من $125K لكل year لمستوى T2 إلى $159K لكل year لمستوى T4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $145K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grid Dynamics. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$125K
$125K
$0
$0
T3
$155K
$154K
$455
$0
T4
$159K
$154K
$526
$3.9K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Grid Dynamics، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد