Grid Dynamics
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Ukraine

Grid Dynamics مهندس برمجيات الرواتب في Ukraine

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Ukraine في Grid Dynamics من UAH 1.91M لكل year لمستوى T2 إلى UAH 3.07M لكل year لمستوى T4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Ukraine الوسطية yearياً UAH 2.56M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grid Dynamics. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويض
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T1
Junior Software Engineer(المستوى المبتدئ)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
Software Engineer
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
Senior Software Engineer
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
Staff Software Engineer
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
عرض 2 مستويات أكثر
إضافة تعويض

UAH 6.58M

أحدث الرواتب المرسلة
إضافة راتب

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Grid Dynamics، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس ديف أوبس

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Grid Dynamics in Ukraine sits at a yearly total compensation of UAH 3,493,670. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the مهندس برمجيات role in Ukraine is UAH 2,564,765.

